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    • У владельца «Манчестер Сити» могут отобрать клуб за помощь российским олигархам

    У владельца «Манчестер Сити» могут отобрать клуб за помощь российским олигархам

    Владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура заподозрили в Англии в помощи российским олигархам.

    Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли инициировал расследование в отношении Мансура. Он якобы помогал российским магнатам уводить из Англии в ОАЭ активы, которые оказались подвержены санкциям. При этом в мае Мансур встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Мансура могут лишить владения «Манчестер Сити».

    • Шейх владеет клубом с 2008 года.
    • «Манчестер Сити» обладает самым дорогим составом в мире (1,18 миллиарда евро).
    • В прошлом сезоне манчестерцы оформили требл.

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    Источник: Goal

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1903

      GermanVo 1 час назад

      У Абрамовича отжали клуб, у Мансура отожмут. Доверие инвесторов сразу на минус. Подумают, если у таких дядек украли, что про нас говорить.

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      Рейтинг: +139

      ramblernasheveverything 1 час назад

      Он якобы помогал российским магнатам уводить из Англии в ОАЭ активы, которые оказались подвержены санкциям. ----
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