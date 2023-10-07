У владельца «Манчестер Сити» могут отобрать клуб за помощь российским олигархам

Владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура заподозрили в Англии в помощи российским олигархам.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли инициировал расследование в отношении Мансура. Он якобы помогал российским магнатам уводить из Англии в ОАЭ активы, которые оказались подвержены санкциям. При этом в мае Мансур встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Мансура могут лишить владения «Манчестер Сити».
- Шейх владеет клубом с 2008 года.
- «Манчестер Сити» обладает самым дорогим составом в мире (1,18 миллиарда евро).
- В прошлом сезоне манчестерцы оформили требл.
Источник: Goal