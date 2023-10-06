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    Мостовой: «Миранчук в «Аталанте» как будто в заложниках»

    Экс-спартаковец Александр Мостовой посочувствовал полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

    • Летом футболист вернулся в клуб из Бергамо после аренды в «Торино».
    • В новом сезоне в активе российского хавбека 56 сыгранных минут (3 выхода на замену в 9 матчах).

    «Ситуация с Миранчуком расстраивает. Он там как будто в заложниках. Уйти из клуба ему не дают, в футбол играть тоже.

    То, что Алексей не получает игровую практику новостью не стало. Это было понятно заранее. Гасперини не видит в нем игрока обоймы.

    Нужно было приложить все усилия, чтобы поменять клуб этим летом. Теперь минимум до зимы будет мариноваться на скамейке запасных.

    А в его возрасте надо играть в футбол, Миранчук находится в самом расцвете сил», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.10.2023 15:48
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