Мостовой: «Миранчук в «Аталанте» как будто в заложниках»

Экс-спартаковец Александр Мостовой посочувствовал полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Летом футболист вернулся в клуб из Бергамо после аренды в «Торино».

В новом сезоне в активе российского хавбека 56 сыгранных минут (3 выхода на замену в 9 матчах).

«Ситуация с Миранчуком расстраивает. Он там как будто в заложниках. Уйти из клуба ему не дают, в футбол играть тоже.

То, что Алексей не получает игровую практику новостью не стало. Это было понятно заранее. Гасперини не видит в нем игрока обоймы.

Нужно было приложить все усилия, чтобы поменять клуб этим летом. Теперь минимум до зимы будет мариноваться на скамейке запасных.

А в его возрасте надо играть в футбол, Миранчук находится в самом расцвете сил», – сказал Мостовой.