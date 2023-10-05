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    Помощник Путина: «УЕФА не хочет отпускать Россию в Азию»

    Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    – Считается, что уровень Азиатской футбольной конфедерации немного ниже.

    – Мы это понимаем. Но если мы не можем выступать в УЕФА, что делать? Поэтому УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации.

    – Но ФИФА оставила в силе отстранение главной сборной России до окончания СВО.

    – Это рекомендации Международного олимпийского комитета.

    • Сборная России отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
    • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2023 18:58
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2050

      morgan59 20 часов назад

      Для начала отказаться платить членские взносы, затем подать заявку на выход из УЕФА, это быстро ухладит еврочинуш.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25

      виталий 12 21 час назад

      Нужно уходить в Азию, пробиваться на ЧМ и играть с отказниками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40486

      Project Бабангида 22 часа назад

      просто если россия вместе со своим рфс и прочими хозяйством начнёт разворачиваться на восток. то посудная лавка под названием - Европа, может треснуть минимум в трёх местах

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > Project Бабангида 19 часов назад

      Ну да, ну да, весь мир держится на трех китах - красном, белом и синем ... )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40486

      Project Бабангида > VVM1964 19 часов назад

      мир держится на соплях. почти как Абаскаль в Спартаке )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11908

      ivany4 22 часа назад

      А что вы хотели, что все будет по честному.
      Сейчас только так - и сам ни гам и другим не дам. А нашим чиновникам важно "активно проводить переговоры", результат не интересует.

      1
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