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Помощник Путина: «УЕФА не хочет отпускать Россию в Азию»

5 октября 2023, 18:58
6

Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Считается, что уровень Азиатской футбольной конфедерации немного ниже.

– Мы это понимаем. Но если мы не можем выступать в УЕФА, что делать? Поэтому УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации.

– Но ФИФА оставила в силе отстранение главной сборной России до окончания СВО.

– Это рекомендации Международного олимпийского комитета.

  • Сборная России отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
  • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Путин Владимир
Комментарии (6)
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ivany4
1696522391
А что вы хотели, что все будет по честному. Сейчас только так - и сам ни гам и другим не дам. А нашим чиновникам важно "активно проводить переговоры", результат не интересует.
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Project Бабангида
1696522511
просто если россия вместе со своим рфс и прочими хозяйством начнёт разворачиваться на восток. то посудная лавка под названием - Европа, может треснуть минимум в трёх местах
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виталий 12
1696524032
Нужно уходить в Азию, пробиваться на ЧМ и играть с отказниками
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morgan59
1696529282
Для начала отказаться платить членские взносы, затем подать заявку на выход из УЕФА, это быстро ухладит еврочинуш.
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