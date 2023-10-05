Помощник Путина: «УЕФА не хочет отпускать Россию в Азию»

Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Считается, что уровень Азиатской футбольной конфедерации немного ниже.

– Мы это понимаем. Но если мы не можем выступать в УЕФА, что делать? Поэтому УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации.

– Но ФИФА оставила в силе отстранение главной сборной России до окончания СВО.

– Это рекомендации Международного олимпийского комитета.