Помощник Путина: «УЕФА не хочет отпускать Россию в Азию»

Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
– Считается, что уровень Азиатской футбольной конфедерации немного ниже.
– Мы это понимаем. Но если мы не можем выступать в УЕФА, что делать? Поэтому УЕФА нас не хочет отпускать. Это говорит о том, что они видят уровень нашей федерации.
– Но ФИФА оставила в силе отстранение главной сборной России до окончания СВО.
– Это рекомендации Международного олимпийского комитета.
- Сборная России отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
- Национальная команда играет только товарищеские матчи.
Источник: «Спорт-Экспресс»