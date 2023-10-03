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    • Владелец «Интер Майами» раскрыл обещание, которое дал Месси

    Владелец «Интер Майами» раскрыл обещание, которое дал Месси

    Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о том, какое обещание дал нападающему команды Лионелю Месси перед его переходом в клуб МЛС.

    «Месси уходил из «Барселоны» не по своему желанию. Обстоятельства сложились не так, как того хотел Лионель.

    Но я пообещал ему, что сделаю все возможное в ближайшее время, чтобы у него появилась возможность попрощаться со своими поклонниками в Барселоне. Возможно, мы проведем какой-то поединок», – цитирует Маса Marca.

    • Лео с лета в «Интере».
    • У него контракт до 2025 года.
    • Месси выступал за «Барсу» с 2003 по 2021-й год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2023 09:26
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