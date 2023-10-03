Владелец «Интер Майами» раскрыл обещание, которое дал Месси

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о том, какое обещание дал нападающему команды Лионелю Месси перед его переходом в клуб МЛС.
«Месси уходил из «Барселоны» не по своему желанию. Обстоятельства сложились не так, как того хотел Лионель.
Но я пообещал ему, что сделаю все возможное в ближайшее время, чтобы у него появилась возможность попрощаться со своими поклонниками в Барселоне. Возможно, мы проведем какой-то поединок», – цитирует Маса Marca.
- Лео с лета в «Интере».
- У него контракт до 2025 года.
- Месси выступал за «Барсу» с 2003 по 2021-й год.
Источник: «Спорт-Экспресс»