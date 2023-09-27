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    • Губерниев призвал УЕФА «не ссать» и засчитывать «технари» отказавшимся играть с Россией командам

    Губерниев призвал УЕФА «не ссать» и засчитывать «технари» отказавшимся играть с Россией командам

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на бойкот Англии и Украины турниров с участием сборной России до 17 лет.

    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.
    • Англия, Польша, Украина и Латвия сообщили о бойкоте турниров с участием россиян.
    • Российский футбол отстранен с февраля 2022 года.

    «По поводу отказников в футболе. Если УЕФА не зассыт и возьмет на вооружение теннисный пример, когда Уимблдон сначала хорохорился, а потом попал под жесточайшие санкции и заткнулся, – так вот, несколько баранок отказникам и угроза дисквала спокойно вернут юношеский еврофутбол в нормальное русло с юными россиянами-участниками! Если только УЕФА не зассыт», – написал журналист.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 20:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +587

      lipatov32 1 минуту назад

      Есть другое предложение!
      Обоссать Губерниева!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      ramblernasheveverything 13 минут назад

      Губерниева как поддержателя в.ойны-- ждет город Гаага

      0
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