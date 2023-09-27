Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев призвал УЕФА «не ссать» и засчитывать «технари» отказавшимся играть с Россией командам

Губерниев призвал УЕФА «не ссать» и засчитывать «технари» отказавшимся играть с Россией командам

27 сентября 2023, 20:18
15

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на бойкот Англии и Украины турниров с участием сборной России до 17 лет.

  • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.
  • Англия, Польша, Украина и Латвия сообщили о бойкоте турниров с участием россиян.
  • Российский футбол отстранен с февраля 2022 года.

«По поводу отказников в футболе. Если УЕФА не зассыт и возьмет на вооружение теннисный пример, когда Уимблдон сначала хорохорился, а потом попал под жесточайшие санкции и заткнулся, – так вот, несколько баранок отказникам и угроза дисквала спокойно вернут юношеский еврофутбол в нормальное русло с юными россиянами-участниками! Если только УЕФА не зассыт», – написал журналист.

Еще по теме:
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо» 2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» 4
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо» 10
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lipatov32
1695836523
Есть другое предложение! Обоссать Губерниева!)))
Ответить
Давид59
1695838868
Русский язык с подачи "нашего всё" постепенно мигрирует в сторону "фени". Губер, ты хоть к УЕФА без "фени" обращайся. А от себя добавлю: конда твой пахан гикнется, будешь по фени с корешами по камере ботать.
Ответить
Игривый
1695841690
Почему эту гниду в конце сообщения назвали журналистом? Что это отродье говорило о вратаре Великого Зенита? !!!!! Мы Великий Зенит!!! Мы не забыли эту мразь губерниева!!! Позор клячам, позор сырдаху поганому!!!! Зенит Чемпион!!!!!
Ответить
Бриг
1695841988
Как тут накинулись ино сранцы
Ответить
Январь 59
1695843209
Я не понял, это что Губерниев согласен без Флага, без Гимна, без Российской формы посылать малолеток. С детства приучать предавать гордое имя России? Позор такому журналисту.
Ответить
Главные новости
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
3
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
2
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
2
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
3
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
3
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
3
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
3
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
8
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
3
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
12
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+