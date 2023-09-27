Губерниев призвал УЕФА «не ссать» и засчитывать «технари» отказавшимся играть с Россией командам

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на бойкот Англии и Украины турниров с участием сборной России до 17 лет.

26 сентября УЕФА предложил допустить сборную России до 17 лет к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Англия, Польша, Украина и Латвия сообщили о бойкоте турниров с участием россиян.

Российский футбол отстранен с февраля 2022 года.

«По поводу отказников в футболе. Если УЕФА не зассыт и возьмет на вооружение теннисный пример, когда Уимблдон сначала хорохорился, а потом попал под жесточайшие санкции и заткнулся, – так вот, несколько баранок отказникам и угроза дисквала спокойно вернут юношеский еврофутбол в нормальное русло с юными россиянами-участниками! Если только УЕФА не зассыт», – написал журналист.