Глава Ла Лиги отреагировал на возмущение фанатов стоимостью подписки на трансляции

Хавьер Тебас, президент Ла Лиги, ответил на возмущение болельщиков. Им не нравится стоимость месячной подписки на матчи турнира стоимостью 109 евро.
«Исторически футбол – дорогой вид спорта для просмотра.
Если посчитать, то подписка обходится в 10 евро в день. Столько же стоит алкоголь в Испании. За 109 евро можно посмотреть много спорта», – сказал Тебас.
- В турнире лидирует «Барселона».
- Она же – действующий чемпион.
- В 22:00 мск начнется мадридское дерби «Атлетико» – «Реал».
Источник: Relevo