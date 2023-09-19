Аршавин назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов

В том году этот никчемный эксперт тоже наговорил что зря!!
Про помойку лучше бы свою лазурную говорил.
Экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал фаворитов Лиги чемпионов.
«Из года в год на Лигу чемпионов претендуют одни и те же клубы. Лига чемпионов сейчас – закрытый клуб. «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Реал» – фавориты турниры», – сказал Аршавин.
- Групповой этап Лиги чемпионов стартует сегодня, 19 сентября.
- «Бомбардир» проведет текстовые трансляции матчей «Милан» – «Ньюкасл» и «ПСЖ» – «Боруссия» Д.