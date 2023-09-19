Аршавин назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал фаворитов Лиги чемпионов.

«Из года в год на Лигу чемпионов претендуют одни и те же клубы. Лига чемпионов сейчас – закрытый клуб. «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Реал» – фавориты турниры», – сказал Аршавин.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует сегодня, 19 сентября.

«Бомбардир» проведет текстовые трансляции матчей «Милан» – «Ньюкасл» и «ПСЖ» – «Боруссия» Д.

Лига чемпионов возвращается: следите за главными матчами и выбирайте своих фаворитов с бонусом до 17000₽!