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    Аршавин назвал четырех фаворитов Лиги чемпионов

    Экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал фаворитов Лиги чемпионов.

    «Из года в год на Лигу чемпионов претендуют одни и те же клубы. Лига чемпионов сейчас – закрытый клуб. «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Реал» – фавориты турниры», – сказал Аршавин.

    • Групповой этап Лиги чемпионов стартует сегодня, 19 сентября.
    • «Бомбардир» проведет текстовые трансляции матчей «Милан» – «Ньюкасл» и «ПСЖ» – «Боруссия» Д.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3122

      Болотоход 1 час назад

      В том году этот никчемный эксперт тоже наговорил что зря!!
      Про помойку лучше бы свою лазурную говорил.

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