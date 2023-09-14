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    46-летний Роналдо принял христианство

    Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо принял христианство.

    «Сегодня особенный день. Я был крещен! Еще с детства христианская вера была фундаментальной частью моей жизни, хоть я и не был крещен. C причастием я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божие – новым, более осознанным и глубоким образом.

    Я подтверждаю свое обязательство следовать пути добра по своей собственной воле, веря в любовь Иисуса. Большое спасибо церкви Сан-Хосе, отцу Освальду и дорогим крестным родителям Амилкару и Малу», – написал Роналдо в соцсетях.

    • Роналдо 45 лет.
    • Он двукратный обладатель «Золотого мяча».

    Фото: соцсети Роналдо.

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    Источник: «Бомбардир»

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