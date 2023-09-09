Стартовые составы на матч Азербайджан – Бельгия на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Мардакяне, и начнется в 16:00 по мск.

Стартовые составы команд:

Азербайджан: Магомедалиев, Джафаркулиев, Мустафазадзе, Кривоцюк, Мамадов, Байрамов, Диниев, Махмудов, Исаев, Дадашов, Шейдаев

Главный тренер: Джанни де Бьязи

Бельгия: Кастельс, Теате, Фас, Вертонген, Кастань, Онана, Тилеманс, Троссард,Лукаку, Карраско, Бакайоко

Главный тренер: Доменико Тедеско

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».