Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны стартовые составы на матч Азербайджан – Бельгия: 5-й тур отбора ЧЕ-2024

    Стали известны стартовые составы на матч Азербайджан – Бельгия: 5-й тур отбора ЧЕ-2024

    Стартовые составы на матч Азербайджан – Бельгия на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Мардакяне, и начнется в 16:00 по мск.

    Стартовые составы команд:

    Азербайджан: Магомедалиев, Джафаркулиев, Мустафазадзе, Кривоцюк, Мамадов, Байрамов, Диниев, Махмудов, Исаев, Дадашов, Шейдаев

    Главный тренер: Джанни де Бьязи

    Бельгия: Кастельс, Теате, Фас, Вертонген, Кастань, Онана, Тилеманс, Троссард,Лукаку, Карраско, Бакайоко

    Главный тренер: Доменико Тедеско

    Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 