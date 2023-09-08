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    • Отбор ЧМ-2026. Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором (1:0)

    Отбор ЧМ-2026. Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором (1:0)

    Сборная Аргентины победила Эквадор (1:0) в стартовом туре южноамериканской квалификации к ЧМ-2026.

    Единственный гол на 78-й минуте забил форвард «Интер Майами» Лионель Месси.

    Отбор ЧМ-2026. Южная Америка. 1-й тур

    Аргентина – Эквадор – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Месси, 78.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6224

      fakeid 7 часов назад

      смотрел матч ночью. монументаль забит под завязку, эквадор играет как спартак. казалось бы, что ещё надо для разгрома? а им уже пофиг, чм выиграли - теперь можно забить болт на игру, несмотря на звёздный состав вообще не получалось взломать оборону. ну хорошо хоть гном со штрафного положил, вытянул мне ставку, и на том спасибо.

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