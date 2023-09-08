Отбор ЧМ-2026. Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором (1:0)

смотрел матч ночью. монументаль забит под завязку, эквадор играет как спартак. казалось бы, что ещё надо для разгрома? а им уже пофиг, чм выиграли - теперь можно забить болт на игру, несмотря на звёздный состав вообще не получалось взломать оборону. ну хорошо хоть гном со штрафного положил, вытянул мне ставку, и на том спасибо.
Сборная Аргентины победила Эквадор (1:0) в стартовом туре южноамериканской квалификации к ЧМ-2026.
Единственный гол на 78-й минуте забил форвард «Интер Майами» Лионель Месси.
Отбор ЧМ-2026. Южная Америка. 1-й тур
Аргентина – Эквадор – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Месси, 78.
Турнирная таблица отбора ЧМ-2022