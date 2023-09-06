Судьи УЕФА будут строже относиться к спорам игроков и симуляциям

Уже авансом сильно жалею немытую Клаву, она лишится своих главных козырей))))))
Глава арбитров УЕФА Роберто Розетти призвал судей жестче карать за симуляции и споры.
«Хватит, пора действовать. Жeлтые карточки должны быть показаны за попытки обмануть судью, симулировать травму, за любую симуляцию или преувеличение, а также за задержку возобновления игры. А в случаях оскорбительного или подстрекательского поведения наказанием должна быть красная карточка. Конечно, футбол – это игра эмоций, но оскорбительные действия игрока или тренера в отношении судьи не могут рассматриваться как эмоция.
Наш долг – защищать имидж футбола, и мы должны воспользоваться этой возможностью для перемен. Определeнная модель поведения больше недопустима. Мы должны подавать хороший пример юным мальчикам и девочкам, которые любят футбол. Мы хотим, чтобы наши судьи были сильными и принимали меры», – цитирует Розетти «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
- Групповой этап еврокубков стартует через 2 недели.
- Сезон еврокубков продлится до мая.
- Розетти ранее сам судил Лигу чемпионов и другие топ-турниры.