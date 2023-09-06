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    • Судьи УЕФА будут строже относиться к спорам игроков и симуляциям

    Судьи УЕФА будут строже относиться к спорам игроков и симуляциям

    Глава арбитров УЕФА Роберто Розетти призвал судей жестче карать за симуляции и споры.

    «Хватит, пора действовать. Жeлтые карточки должны быть показаны за попытки обмануть судью, симулировать травму, за любую симуляцию или преувеличение, а также за задержку возобновления игры. А в случаях оскорбительного или подстрекательского поведения наказанием должна быть красная карточка. Конечно, футбол – это игра эмоций, но оскорбительные действия игрока или тренера в отношении судьи не могут рассматриваться как эмоция.

    Наш долг – защищать имидж футбола, и мы должны воспользоваться этой возможностью для перемен. Определeнная модель поведения больше недопустима. Мы должны подавать хороший пример юным мальчикам и девочкам, которые любят футбол. Мы хотим, чтобы наши судьи были сильными и принимали меры», – цитирует Розетти «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

    • Групповой этап еврокубков стартует через 2 недели.
    • Сезон еврокубков продлится до мая.
    • Розетти ранее сам судил Лигу чемпионов и другие топ-турниры.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife 9 часов назад

      Уже авансом сильно жалею немытую Клаву, она лишится своих главных козырей))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2569

      Чермындыр > NewLife 8 часов назад

      Судьи УЕФА и судьи РФС - на двух разных планетах живут

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > NewLife 8 часов назад

      Смишной ты дурачЕк .

      0
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