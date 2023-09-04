Португальский судья отменил пенальти в пользу «Порту» после звонка по телефону

Необычный эпизод случился в компенсированное время матча между «Порту» и «Арокой» в 4-м туре чемпионата Португалии.

На 90-й минуте матча «Порту» заработал пенальти. Арбитры VAR позвали главного судью Мигела Ногейру к монитору, но из-за технических проблем он не смог увидеть изображение.

После длительной паузы арбитр связался с судьями VAR по телефону, а затем пенальти был отменeн.

Из-за задержки Ногейре пришлось добавить ко второму тайму 17 минут.

Игра завершилась вничью – 1:1.

Форвард «Порту» Эванилсон сравнял счeт на 90+19-й минуте.

Фото: скриншот из трансляции.