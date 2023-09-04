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    • Португальский судья отменил пенальти в пользу «Порту» после звонка по телефону

    Португальский судья отменил пенальти в пользу «Порту» после звонка по телефону

    Необычный эпизод случился в компенсированное время матча между «Порту» и «Арокой» в 4-м туре чемпионата Португалии.

    На 90-й минуте матча «Порту» заработал пенальти. Арбитры VAR позвали главного судью Мигела Ногейру к монитору, но из-за технических проблем он не смог увидеть изображение.

    После длительной паузы арбитр связался с судьями VAR по телефону, а затем пенальти был отменeн.

    • Из-за задержки Ногейре пришлось добавить ко второму тайму 17 минут.
    • Игра завершилась вничью – 1:1.
    • Форвард «Порту» Эванилсон сравнял счeт на 90+19-й минуте.

    Фото: скриншот из трансляции.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2023 15:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 4 сентября, 20:09

      У нас сначала звонят, потом ВАР смотрит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6207

      fakeid 4 сентября, 16:36

      вот так судьи звонили федуну, а теперь уже в головной офис лукойла.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6124

      Павелий > fakeid 4 сентября, 17:18

      Миллер так вообще всегда в одном эфире с судьями.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1860

      Таврида 4 сентября, 16:24

      Явно из Кремля позвонили, взятку предлагали...

      1
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