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    Месси отказался от обязательного общения со СМИ в США

    Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси получил полную свободу в общении с прессой.

    Руководство МЛС разрешило аргентинцу не выполнять обязательства по общению с журналистами, которым должны следовать остальные футболисты. Лео вправе сам выбирать, с кем из репортеров и когда взаимодействовать.

    Месси не должен давать обязательные послематчевые комментарии.

    • С момента трансфера в «Интер» Лео не дал ни одного большого интервью, кроме официальной пресс-конференции.
    • Контракт Месси действует 2 года.
    • Он уже помог «Интеру» выиграть 1-й трофей – Кубок лиги.

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    Источник: The Athletic

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    02.09.2023 18:19
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