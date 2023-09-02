Месси отказался от обязательного общения со СМИ в США

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси получил полную свободу в общении с прессой.

Руководство МЛС разрешило аргентинцу не выполнять обязательства по общению с журналистами, которым должны следовать остальные футболисты. Лео вправе сам выбирать, с кем из репортеров и когда взаимодействовать.

Месси не должен давать обязательные послематчевые комментарии.