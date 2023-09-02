Месси отказался от обязательного общения со СМИ в США

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси получил полную свободу в общении с прессой.
Руководство МЛС разрешило аргентинцу не выполнять обязательства по общению с журналистами, которым должны следовать остальные футболисты. Лео вправе сам выбирать, с кем из репортеров и когда взаимодействовать.
Месси не должен давать обязательные послематчевые комментарии.
- С момента трансфера в «Интер» Лео не дал ни одного большого интервью, кроме официальной пресс-конференции.
- Контракт Месси действует 2 года.
- Он уже помог «Интеру» выиграть 1-й трофей – Кубок лиги.
Источник: The Athletic