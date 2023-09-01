Блогера не пустили на стадион «Интера Майами»: он пришел с табличкой «Роналду лучше»

Ютуб-блогер Lofe (более 1,6 млн подписчиков) не смог попасть на домашний матч «Интера Майами» против «Нэшвилла» (0:0).
Охрана не пустила его на стадион из-за провокационного поведения.
Блогер пришел на арену в футболке сборной Португалии и с табличкой «Роналду лучше».
Фото: Infobae
Lofe также столкнулся с неодобрительной реакцией со стороны болельщиков. Фанаты «Интера» доказывали ему, что Лионель Месси лучше, чем Роналду.
До рукоприкладства в итоге не дошло, но на матч ютуб-блогер так и не попал.
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Источник: Infobae