Блогера не пустили на стадион «Интера Майами»: он пришел с табличкой «Роналду лучше»

Ютуб-блогер Lofe (более 1,6 млн подписчиков) не смог попасть на домашний матч «Интера Майами» против «Нэшвилла» (0:0).

Охрана не пустила его на стадион из-за провокационного поведения.

Блогер пришел на арену в футболке сборной Португалии и с табличкой «Роналду лучше».

Фото: Infobae

Lofe также столкнулся с неодобрительной реакцией со стороны болельщиков. Фанаты «Интера» доказывали ему, что Лионель Месси лучше, чем Роналду.

До рукоприкладства в итоге не дошло, но на матч ютуб-блогер так и не попал.

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