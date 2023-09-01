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    • Блогера не пустили на стадион «Интера Майами»: он пришел с табличкой «Роналду лучше»

    Блогера не пустили на стадион «Интера Майами»: он пришел с табличкой «Роналду лучше»

    Ютуб-блогер Lofe (более 1,6 млн подписчиков) не смог попасть на домашний матч «Интера Майами» против «Нэшвилла» (0:0).

    Охрана не пустила его на стадион из-за провокационного поведения.

    Блогер пришел на арену в футболке сборной Португалии и с табличкой «Роналду лучше».

    Фото: Infobae

    Lofe также столкнулся с неодобрительной реакцией со стороны болельщиков. Фанаты «Интера» доказывали ему, что Лионель Месси лучше, чем Роналду.

    До рукоприкладства в итоге не дошло, но на матч ютуб-блогер так и не попал.

    Месси vs Роналду: чья статистика лучше после отъезда из Европы

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    Источник: Infobae

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    01.09.2023 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6206

      fakeid 1 сентября, 20:03

      и в чём он неправ?

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