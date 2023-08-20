Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    Канчельскис назвал величайшего футболиста всех времен

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

    Аргентинец сегодня ночью выиграл Кубок лиг в составе «Интера Майами» и стал самым титулованным игроком в истории.

    «Молодец. Все рекорды бьет. Я думаю, что еще долго никто не сможет побить его достижения. В таком возрасте держит себя в тонусе. Это похвально.

    Как отношусь к переходу Месси в США? Ну, знаете, наверное, ему захотелось ему немного разнообразия. Все-таки в Европе он выиграл все. Я думаю, Месси можно назвать величайшим футболистом всех времен после 44-го трофея. Здесь нужно только порадоваться за то, что он сделал в футболе. Я уверен, что в ближайшие двести лет не будет таких достижений, которых достиг Месси.

    Два великих игрока в моем понимании – это Роналду и Месси. Но аргентинец по всем показателям выше. И я думаю, его заслуженно называют величайшим футболистом мира», – сказал Канчельскис.

    Новости по теме
    У Месси голы в семи играх подряд
    Месси высказался после первого трофея в «Интере Майами» 1
    Месси – лучший бомбардир первого турнира в составе «Интера Майами» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 