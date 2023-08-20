Канчельскис назвал величайшего футболиста всех времен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Аргентинец сегодня ночью выиграл Кубок лиг в составе «Интера Майами» и стал самым титулованным игроком в истории.

«Молодец. Все рекорды бьет. Я думаю, что еще долго никто не сможет побить его достижения. В таком возрасте держит себя в тонусе. Это похвально.

Как отношусь к переходу Месси в США? Ну, знаете, наверное, ему захотелось ему немного разнообразия. Все-таки в Европе он выиграл все. Я думаю, Месси можно назвать величайшим футболистом всех времен после 44-го трофея. Здесь нужно только порадоваться за то, что он сделал в футболе. Я уверен, что в ближайшие двести лет не будет таких достижений, которых достиг Месси.

Два великих игрока в моем понимании – это Роналду и Месси. Но аргентинец по всем показателям выше. И я думаю, его заслуженно называют величайшим футболистом мира», – сказал Канчельскис.