В сборной Бразилии определились с будущим Неймара после его перехода в «Аль-Хиляль»

Стало известно, продолжат ли вызывать нападающего Неймара в сборную Бразилии.

По информации Globo Esporte, трансфер футболиста из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» никак не повлияет на его будущее в национальной команде.

31-летнего форварда будут приглашать в сборную, поскольку видят в нем ориентир для молодых игроков.