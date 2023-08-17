В сборной Бразилии определились с будущим Неймара после его перехода в «Аль-Хиляль»

Стало известно, продолжат ли вызывать нападающего Неймара в сборную Бразилии.
По информации Globo Esporte, трансфер футболиста из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» никак не повлияет на его будущее в национальной команде.
31-летнего форварда будут приглашать в сборную, поскольку видят в нем ориентир для молодых игроков.
- Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 90 миллионов евро.
- За сборную Бразилии он выступает с августа 2010 года.
- Его статистика: 124 матча, 77 голов (делит рекорд с Пеле), 56 ассистов.