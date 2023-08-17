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    • В сборной Бразилии определились с будущим Неймара после его перехода в «Аль-Хиляль»

    В сборной Бразилии определились с будущим Неймара после его перехода в «Аль-Хиляль»

    Стало известно, продолжат ли вызывать нападающего Неймара в сборную Бразилии.

    По информации Globo Esporte, трансфер футболиста из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» никак не повлияет на его будущее в национальной команде.

    31-летнего форварда будут приглашать в сборную, поскольку видят в нем ориентир для молодых игроков.

    • Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 90 миллионов евро.
    • За сборную Бразилии он выступает с августа 2010 года.
    • Его статистика: 124 матча, 77 голов (делит рекорд с Пеле), 56 ассистов.

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    Источник: Globo Esporte

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    17.08.2023 23:46
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