В сборной Бразилии определились с будущим Неймара после его перехода в «Аль-Хиляль»

Стало известно, продолжат ли вызывать нападающего Неймара в сборную Бразилии.

По информации Globo Esporte, трансфер футболиста из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» никак не повлияет на его будущее в национальной команде.

31-летнего форварда будут приглашать в сборную, поскольку видят в нем ориентир для молодых игроков.

Неймар перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 90 миллионов евро.

За сборную Бразилии он выступает с августа 2010 года.

Его статистика: 124 матча, 77 голов (делит рекорд с Пеле), 56 ассистов.

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