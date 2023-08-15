Неймар разработал план по возвращению в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону» в 2025 году.

По информации L’Equipe, после двух сезонов в «Аль-Хиляле» бразилец надеется вернуться в каталонский клуб.

Неймар не будет активировать опцию продления контракта с саудовским клубом еще на год и перейдет в «Барселону» перед ЧМ-2026.