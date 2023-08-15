Неймар разработал план по возвращению в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону» в 2025 году.
По информации L’Equipe, после двух сезонов в «Аль-Хиляле» бразилец надеется вернуться в каталонский клуб.
Неймар не будет активировать опцию продления контракта с саудовским клубом еще на год и перейдет в «Барселону» перед ЧМ-2026.
- Трансфер Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» обойдется саудовскому клубу в 100 млн евро.
- Накануне игрок не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).
- Бразилец в Париже с 2017 года.
Получится ли у Неймар вернуться в «Барселону» – неизвестно. Но вы гарантированно можете получить бонус в 17000₽ и сделать ставку без риска!
Источник: L’Equipe