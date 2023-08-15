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    Неймар разработал план по возвращению в «Барселону»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассчитывает вернуться в «Барселону» в 2025 году.

    По информации L’Equipe, после двух сезонов в «Аль-Хиляле» бразилец надеется вернуться в каталонский клуб.

    Неймар не будет активировать опцию продления контракта с саудовским клубом еще на год и перейдет в «Барселону» перед ЧМ-2026.

    • Трансфер Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» обойдется саудовскому клубу в 100 млн евро.
    • Накануне игрок не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).
    • Бразилец в Париже с 2017 года.

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    Источник: L’Equipe

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