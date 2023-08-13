Роналду прокомментировал первый трофей в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу в Кубке арабских чемпионов. Это первый трофей для португальца в команде.

В финале «Аль-Наср» победил «Аль-Хиляль» (2:1).

У Роналду дубль, но самым ценным игроком финала признали полузащитника «Аль-Хиляля» Сергея Милинковича-Савича.

Криштиану в Саудовской Аравии с зимы.

«Очень горд помочь команде выиграть этот трофей впервые! Спасибо всем в клубе за это достижение, а также моей семье и друзьям за поддержку!

Фантастическая поддержка болельщиков. Это ваша победа тоже», – написал Роналду в социальной сети.