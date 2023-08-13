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    Роналду прокомментировал первый трофей в «Аль-Насре»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу в Кубке арабских чемпионов. Это первый трофей для португальца в команде.

    • В финале «Аль-Наср» победил «Аль-Хиляль» (2:1).
    • У Роналду дубль, но самым ценным игроком финала признали полузащитника «Аль-Хиляля» Сергея Милинковича-Савича.
    • Криштиану в Саудовской Аравии с зимы.

    «Очень горд помочь команде выиграть этот трофей впервые! Спасибо всем в клубе за это достижение, а также моей семье и друзьям за поддержку!

    Фантастическая поддержка болельщиков. Это ваша победа тоже», – написал Роналду в социальной сети.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +393

      гууд 7 часов назад

      Роналду:вижу что тут аль-насре, тогда я взял и аль-убрал)))

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