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    Гвардиола пожаловался на календарь

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен насыщенностью календаря.

    «Мы закончили сезон, восстановились две недели – и снова подготовка. С каждым годом становится все хуже. Не знаю, чем это закончится.

    Игроки уставшие. Они получают травмы уже на предсезонке. На это влияют условия: влажность, жара, не очень хорошие поля – особенно в США. К этому мы должны приспосабливаться, но это ненормально», – считает испанец.

    • Манчестерцы в прошлом сезоне сделали требл.
    • Пауза между сезонами у них длилась менее 2 месяцев.
    • У Гвардиолы остался год контракта.

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    Источник: The Guardian

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    06.08.2023 18:29
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