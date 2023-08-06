Гвардиола пожаловался на календарь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен насыщенностью календаря.
«Мы закончили сезон, восстановились две недели – и снова подготовка. С каждым годом становится все хуже. Не знаю, чем это закончится.
Игроки уставшие. Они получают травмы уже на предсезонке. На это влияют условия: влажность, жара, не очень хорошие поля – особенно в США. К этому мы должны приспосабливаться, но это ненормально», – считает испанец.
- Манчестерцы в прошлом сезоне сделали требл.
- Пауза между сезонами у них длилась менее 2 месяцев.
- У Гвардиолы остался год контракта.
Источник: The Guardian