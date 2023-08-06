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    • Шведки прошли США на ЧМ благодаря миллиметровому взятию ворот

    Шведки прошли США на ЧМ благодаря миллиметровому взятию ворот

    Швеция в 1/8 финала женского чемпионата мира прошла США.

    Основное и дополнительное время не принесло голов – 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу шведок.

    Решающим оказался удар Швеции, после которого мяч пересек линию ворот лишь на миллиметр. Гол засчитала система автоматической фиксации.

    • США впервые в истории остались без медалей на ЧМ.

    Скриншот эфира «Матч ТВ»

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.08.2023 15:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +165

      Alec7183 7 августа, 07:24

      Ну вот справедливость, а то один фифашник всё говорил нет таких технологий, ну и всегда приятно когда террористы проигрывают

      0
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      Рейтинг: +2396

      kvm 6 августа, 17:46

      пендосы теперь наложат 10500 санкций на шведов

      1
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      ...
      Рейтинг: +165

      Alec7183 > kvm 7 августа, 07:26

      Может ещё переигровка будет, в водном поло же недавно переиграли в угоду амеров

      0
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