Шведки прошли США на ЧМ благодаря миллиметровому взятию ворот

Ну вот справедливость, а то один фифашник всё говорил нет таких технологий, ну и всегда приятно когда террористы проигрывают
Швеция в 1/8 финала женского чемпионата мира прошла США.
Основное и дополнительное время не принесло голов – 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу шведок.
Решающим оказался удар Швеции, после которого мяч пересек линию ворот лишь на миллиметр. Гол засчитала система автоматической фиксации.
- США впервые в истории остались без медалей на ЧМ.
Скриншот эфира «Матч ТВ»