Шведки прошли США на ЧМ благодаря миллиметровому взятию ворот

Швеция в 1/8 финала женского чемпионата мира прошла США.

Основное и дополнительное время не принесло голов – 0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу шведок.

Решающим оказался удар Швеции, после которого мяч пересек линию ворот лишь на миллиметр. Гол засчитала система автоматической фиксации.

США впервые в истории остались без медалей на ЧМ.

Скриншот эфира «Матч ТВ»