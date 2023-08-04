РФС сообщил о переносе ретроматча «Спартака» и сборной России

да осенью это мало кому интересно. погода уже не та, все лиги из топ-5 будут играть, ЛЧ стартует. летом такие ретро надо проводить, и зрителей много будет.
Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин сообщил, что ретроматч между легендами «Спартака» и сборной России не состоится в августе.
«Мы провели переговоры со всеми участниками процесса – клубом, стадионом, вещателем, игроками и приняли решение отложить проведение матча легенд на осень. В появившиеся ранее в прессе даты ряд спартаковцев будут в отъезде. Жаль, так как свое участие подтвердили несколько экс-легионеров красно-белых. Но без тех же Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова все же матч легенд теряет окрас.
Не стоит забывать, что Лига легенд – это не регулярное первенство, тут необходимо учитывать множество нюансов, чтобы праздник удался», – сказал Терешин.
- Планируется, что игра состоится на «Открытие Арене».
- В июне состоялся ретроматч легенд «Зенита» и сборной России.
- Российский футбол сейчас отстранен от международного.