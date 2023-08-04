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    • РФС сообщил о переносе ретроматча «Спартака» и сборной России

    РФС сообщил о переносе ретроматча «Спартака» и сборной России

    Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин сообщил, что ретроматч между легендами «Спартака» и сборной России не состоится в августе.

    «Мы провели переговоры со всеми участниками процесса – клубом, стадионом, вещателем, игроками и приняли решение отложить проведение матча легенд на осень. В появившиеся ранее в прессе даты ряд спартаковцев будут в отъезде. Жаль, так как свое участие подтвердили несколько экс-легионеров красно-белых. Но без тех же Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Андрея Тихонова все же матч легенд теряет окрас.

    Не стоит забывать, что Лига легенд – это не регулярное первенство, тут необходимо учитывать множество нюансов, чтобы праздник удался», – сказал Терешин.

    • Планируется, что игра состоится на «Открытие Арене».
    • В июне состоялся ретроматч легенд «Зенита» и сборной России.
    • Российский футбол сейчас отстранен от международного.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2023 22:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5690

      fakeid 5 августа, 08:22

      да осенью это мало кому интересно. погода уже не та, все лиги из топ-5 будут играть, ЛЧ стартует. летом такие ретро надо проводить, и зрителей много будет.

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