Премьер Большого выделил самую «балетную» фигуристку России

Премьер Большого театра Игорь Цвирко определил самую «балетную» российскую фигуристку.

«Во время Олимпиады блистали Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова. Сейчас уже другие времена и другие имена. У них сменяемость кадров безумная.

Схожесть с балетом [у фигурного катания] есть безусловно, потому что многие наши педагоги занимаются именно с фигуристками и парами.

С моей точки зрения, самая «балетная» фигуристка – Валиева, Щербакова имеет стальные нервы, а Трусова – это мисс виртуозность», – сказал Цвирко.