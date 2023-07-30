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Блогер Хасбик сообщил о нападении и показал синяк

30 июля 2023, 00:19
5

Блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) рассказал, как на него напала толпа.

«Короче, салам алейкум. Вчера очень серьезный кипиш был. Видите? Толпой хотели меня избить. Один удар пропустил, короче, не подготовился, защиту не сделал. Я одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал. Остальные испугались и соскочили. Будем разбираться, до свадьбы заживет», – написал Хасбик.

  • Ранее Хасбик критиковал Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
  • Он нередко бывает на турнирах по смешанным единоборствам.
  • Весной Хасбик побывал на матче Первой лиги.

Фото: соцсети Хасбика

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (5)
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Baggio1986
1690684194
Уберите это недоразумение отсюда
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Бан
1690690646
Ресурс все больше и больше вызывает отвращение. Вы уж определитесь со своей аудиторией. Здесь не Дзен с его упором на низы разумной жизни человечества.
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ВетеR
1690695041
это кто , вообще ?
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