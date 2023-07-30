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    Блогер Хасбик сообщил о нападении и показал синяк

    Блогер Хасбик (Хасбулла Магомедов) рассказал, как на него напала толпа.

    «Короче, салам алейкум. Вчера очень серьезный кипиш был. Видите? Толпой хотели меня избить. Один удар пропустил, короче, не подготовился, защиту не сделал. Я одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал. Остальные испугались и соскочили. Будем разбираться, до свадьбы заживет», – написал Хасбик.

    • Ранее Хасбик критиковал Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
    • Он нередко бывает на турнирах по смешанным единоборствам.
    • Весной Хасбик побывал на матче Первой лиги.

    Фото: соцсети Хасбика

    Источник: «Бомбардир»

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