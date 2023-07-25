«Лига Ставок» – официальный партнер футбольного клуба «Сочи»

Букмекерская компания «Лига Ставок» и футбольный клуб «Сочи» объявляют о начале сотрудничества.

«Лига Ставок» становится официальным партнером ФК «Сочи».

В рамках сотрудничества «Лига Ставок» предоставит любителям футбола новые форматы сервиса, уникальные продуктовые предложения, высокий уровень досуга с повышенным комфортом и новыми впечатлениями. Болельщиков ждут увлекательные спецпроекты на матчах ФК «Сочи»: многочисленные призы, бонусы и сюрпризы от «Лиги Ставок». Также «Лига Ставок» будет широко интегрирована в коммуникации клуба.

«Сегодня мы заключили партнерское соглашение с лидером нашей букмекерской отрасли. От лица футбольного клуба «Сочи» хочу выразить благодарность нашим новым партнeрам. Впереди нас ждет плодотворная и эффективная работа, которая позволит создать качественный продукт для наших болельщиков», – отметил генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко.

«Я рад, что ФК «Сочи» присоединился к команде «Лиги Ставок». Вместе мы сможем сделать значимый прорыв в развитии и успехах клуба, повысить его привлекательность для всех болельщиков, а также уделить необходимое внимание подрастающему поколению игроков, процветанию команды в будущем. В предстоящем сезоне желаю нашим партнерам только побед и первого места в турнирной таблице», – рассказал президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.

БК «Лига Ставок» не первый год сотрудничает с профессиональными командами, лигами и спортивными федерациями. Компания является официальным партнером Федерации хоккея России и сборной России по хоккею. Кроме того, сотрудничает с клубами КХЛ – «Сочи» и СКА, а также с различными благотворительными организациями, реализующими социальные проекты, направленные на развитие спорта в стране.