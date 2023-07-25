Власти Саудовской Аравии выделили клубам 19,7 миллиарда на трансферы до 2030 года

Клубы из Саудовской Аравии смогут потратить гигантскую сумму на трансферы в ближайшие годы.
По информации журналиста Бена Джейкобса, власти страны выделили местным клубам из государственного бюджета 17 миллиардов фунтов (19,7 миллиарда евро) на трансферы до 2030 года.
Каждый год в Саудовской Аравии на трансферы будет уходить в среднем по 2,5 миллиарда евро.
- Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить рекордные 300 млн евро за Килиана Мбаппе
- Самому футболисту готовы платить зарплату в размере 700 млн евро в год.
Источник: твиттер Бена Джейкобса