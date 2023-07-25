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    • Власти Саудовской Аравии выделили клубам 19,7 миллиарда на трансферы до 2030 года

    Власти Саудовской Аравии выделили клубам 19,7 миллиарда на трансферы до 2030 года

    Клубы из Саудовской Аравии смогут потратить гигантскую сумму на трансферы в ближайшие годы.

    По информации журналиста Бена Джейкобса, власти страны выделили местным клубам из государственного бюджета 17 миллиардов фунтов (19,7 миллиарда евро) на трансферы до 2030 года.

    Каждый год в Саудовской Аравии на трансферы будет уходить в среднем по 2,5 миллиарда евро.

    • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить рекордные 300 млн евро за Килиана Мбаппе
    • Самому футболисту готовы платить зарплату в размере 700 млн евро в год.

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    Источник: твиттер Бена Джейкобса

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    Сегодня, 09:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12350

      BRO_football 1 час назад

      О как! А у нас в России пока что только Зениту выделяют из бюджета

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