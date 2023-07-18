Газизов: «В «Уфе» была крыса – мы ее так и не поймали»

Бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о сливах из раздевалки башкирской команды.

– В концовке этого сезона, чтобы вновь не допустить вылет, вы платили премиальные из своих денег. Это правда?

– Есть вещи, которые должны остаться внутри команды. Я бы не хотел разговаривать на эту тему. Есть определенный канал, который располагает информацией внутри клуба.

- Журналист Сергей Ильев?

- Сергей – хороший журналист и человек. Но, зная крысу в «Уфе», он ее не сдает. Он работает с крысами. Разве не так?

– Ох...

– Давай так: кто-то сливал информацию. Крыса находилась внутри. Мы ее так и не поймали. И эта крыса еще живет. А может, их там было несколько, не знаю. Откуда уважаемый нами журналист получает информацию? От крысы?

– Грубо говоря.

– Не грубо, а так и есть. Он получает информацию от крыс, предателей. Мы этих крыс не нашли. Сергей питается их информацией. Просили мы Сергея сдать крысу? Да. Не сдал он ее нам? Нет. Пусть дальше живет на этом.

– Как вы представляете, чтобы он выдал людей, которые поставляет ему информацию? Он же понимает, что этому человеку несдобровать.

- Подожди, я же не его называю плохим словом. К нему ноль вопросов. Его все читают, цитируют. Он молодец. Но имеет дело с крысами.

Он не сдаст своего и правильно сделает, потому что живет на этом. Он общается и с хорошими людьми, и с плохими – такая работа. Крысами я назвал людей, которые сливают семейные ценности, а раздевалка – это семья.

Мы пытались несколько раз поймать эту крысу – так и не удалось. Это все уже говорило о том, что в клубе начались проблемы.