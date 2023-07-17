«Зенит» отказался отпускать Адамова в аренду – у него менее 400 игровых минут за прошлый сезон

Правый защитник «Зенита» Арсен Адамов мог сменить команду этим летом.
Неназванный клуб РПЛ пытался взять его в аренду, но петербуржцы отклонили поступившее предложение.
Продавать 23-летнего футболиста «Зенит» тоже не хочет, но ситуация может измениться после завершения перехода Марио Фернандеса.
- В январе 2022 года «Зенит» купил Адамова у «Урала» за 5 миллионов евро.
- Его контракт действует до лета 2026-го.
- В прошлом сезоне фулбек сделал 2 ассиста в 14 матчах (377 минут).
Источник: Metaratings