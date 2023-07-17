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  • «Зенит» отказался отпускать Адамова в аренду – у него менее 400 игровых минут за прошлый сезон

«Зенит» отказался отпускать Адамова в аренду – у него менее 400 игровых минут за прошлый сезон

17 июля 2023, 09:35
1

Правый защитник «Зенита» Арсен Адамов мог сменить команду этим летом.

Неназванный клуб РПЛ пытался взять его в аренду, но петербуржцы отклонили поступившее предложение.

Продавать 23-летнего футболиста «Зенит» тоже не хочет, но ситуация может измениться после завершения перехода Марио Фернандеса.

  • В январе 2022 года «Зенит» купил Адамова у «Урала» за 5 миллионов евро.
  • Его контракт действует до лета 2026-го.
  • В прошлом сезоне фулбек сделал 2 ассиста в 14 матчах (377 минут).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Адамов Арсен
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1689579907
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