Роднина – о Валиевой: «Никто честно не говорит, что с ней случилось на Олимпиаде. Девочку сломали»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о допинговом скандале вокруг Камилы Валиевой.

– Валиева талантлива, я уже это сказала. Но то, что случилось с ней (на Олимпиаде), – честно никто не говорит. Это и есть проигрыш ее тренерской команды. Но случилось ведь, и вы прекрасно это знаете. Просто мы почему-то о каких-то вещах говорим громко, а о каких-то – голову в песок. Так вот, девочку сломали. И за девочку эту отвечают тренер и врач. И все эти ее сказки, над которыми хохотали МОК и весь мир...

– Вы имеете в виду дедушкин стакан?

– Да. Ну давайте быть честными.

– А что нужно делать в такой ситуации?

– На мой взгляд, сказать честно.

– Когда были в Пекине, мы на следующий день, когда все вскрылось, прорвались на тренировке в ту зону, где была Этери, и задали прямой вопрос. Она ответила: «Сплетнями не занимаюсь».

– А вы меня после этого спрашиваете, какие проблемы в этом тренерском штабе.

– А знает ли Этери сама ответ на вопрос, кто виноват?

– Я не знаю. Могу сказать лишь одно – здесь общая недоработка. Почему мы параллельно не берем у них свои допинг-пробы, чтобы знать, куда мы вообще вляпываемся? То, что за этими девочками будет охота, все знали. Значит, надо быть готовыми к этому. Это и есть проблемы, о которых мы говорим.

– Тогда давайте с такого бока посмотрим – мы сейчас с вами фактически признаем, что что-то нехорошее в этой допинговой истории с нашей стороны все же случилось. Но при этом официальная риторика такова, что Камила – невинный ребенок, ничего не было. Зачем мы так делаем?

– У меня такой же вопрос. Это же вы подаете.

– Нет. По сути, это официальная позиция наших властей, в том числе и ОКР с Минспортом.

– А чего мы тогда задаем вопрос, что на нас сыплются наказания? Да, есть политическая подоплека у этого всего, но и какие-то наказания.

– То есть мы намеренно злим людей?

– Сложно сказать. Но в то же время ведь только в спорте есть номинация fair play. Больше нигде ее нет – ни в бизнесе, ни в политике тем более. В спорте есть четкие правила и система наказания за нарушения. Сколько мы, к примеру, потеряли олимпийских медалей в промежутке между 2004 и 2014 годами включительно?

– Очень много.

– Ну, более сорока точно. И хоть кто-то у нас понес ответственность за это? Я не говорю наказание даже – просто ответственность.

– Не считая перестановок людей с места на место.

– Вот вы правильно сказали – перестановки. Работал с женской биатлонной командой, они попались – перевели в юношескую.

– Но этого ведь уже не изменить.

– А почему мы тогда восклицаем, что нас не любят?