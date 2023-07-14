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    Депутат Валуев послал МОК в «эротическое путешествие»

    Николай Валуев, депутат Госдумы РФ, отреагировал на решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду-2024.

    «МОК не пригласит Россию и Беларусь на ОИ-2024? Надо посмотреть юридически, как это сообразуется с хартией. Если необходимо уточнить, то уточнять. Юридически они должны быть не правы. Тогда перестаeм держать спортсменов в напряжении. Объявляем МОК нон грата и посылаем в эротическое путешествие всю эту свору.

    Концентрируемся на мировых первенствах, попутно судимся в САS, готовим альтернативные игры с Азией и Ближним Востоком», – предложил решение Валуев.

    • Россия с прошлого года отстранена от международных турниров в большинстве видов спорта.
    • Олимпиада состоится в Париже.
    • Помимо России на нее не пригласили Белоруссию.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14726

      R_a_i_n 1 час назад

      Постепенно к этому все и идёт. В обозримом будущем спорт ждёт раскол.

      0
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      Рейтинг: +20933

      Cleaner 1 час назад

      СПОРТСМЕН-депутат Валуев и раньше умом не блистал.(((

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      Рейтинг: +2842

      волчарик > Cleaner 1 час назад

      А на чем базируется ваше утверждение?

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      Рейтинг: +20933

      Cleaner > волчарик 1 час назад

      Ржу ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +2842

      волчарик > Cleaner 1 час назад

      Понятно.

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      Рейтинг: +14726

      R_a_i_n > волчарик 1 час назад

      Отличный диалог получился. Хоть скринь.

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      Рейтинг: +20933

      Cleaner > волчарик 1 час назад

      А что еще Вам ответить, если Вы и в этом тексте от Валуева ничего странного не увидели?

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