Депутат Валуев послал МОК в «эротическое путешествие»

Николай Валуев, депутат Госдумы РФ, отреагировал на решение МОК не приглашать Россию на Олимпиаду-2024.

«МОК не пригласит Россию и Беларусь на ОИ-2024? Надо посмотреть юридически, как это сообразуется с хартией. Если необходимо уточнить, то уточнять. Юридически они должны быть не правы. Тогда перестаeм держать спортсменов в напряжении. Объявляем МОК нон грата и посылаем в эротическое путешествие всю эту свору.

Концентрируемся на мировых первенствах, попутно судимся в САS, готовим альтернативные игры с Азией и Ближним Востоком», – предложил решение Валуев.