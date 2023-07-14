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    • Карасев рассказал, каким ему запомнился Месси: он судил на «Камп Ноу» три раза

    Карасев рассказал, каким ему запомнился Месси: он судил на «Камп Ноу» три раза

    Судья Сергей Карасев рассказал об опыте работы на матчах «Барселоны».

    – Вы несколько раз обслуживали матчи «Барселоны» с Месси. Он часто разговаривал с судьями?

    – Вообще ни одного слова не сказал. Даже тембр голоса Лео не помню, потому что я особо от него и не слышал ничего. Месси запомнился своей игрой: мы три раза судили на «Камп Ноу», плюс я несколько раз смотрел на ютубе видео с камер, которые направлены только на него. Как он располагается, двигается.

    Человек же не всегда в игровой фазе – он где-то может стянуть на себя соперников, ходить в центре поля, а потом взорваться, открыться и забить. Это удалось посмотреть вживую пару раз. Впечатляет, конечно.

    – А Суарес? Он же постоянно недоволен арбитрами.

    – При нас «Барселона» выиграла три матча, а одну, по-моему, даже крупно. И Суарес забил. Когда они побеждают, им судьи не нужны. Вот будут проигрывать или играть 0:0 в напряженном матче, это уже другое поведение. Мы просто с этим не столкнулись.

    Люди в расслабленном состоянии забили пятерку или сколько там, и все. Они получают удовольствие, забивают голы. Даже если ты свистнул и ошибся, им все равно.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5222

      fakeid 1 час назад

      когда-то кто-то подсчитал, что гном в среднем владеет мячом 2 минуты за матч. и это, наверное, самые напряжные минуты в жизни судей.

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