Карасев рассказал, каким ему запомнился Месси: он судил на «Камп Ноу» три раза

Судья Сергей Карасев рассказал об опыте работы на матчах «Барселоны».

– Вы несколько раз обслуживали матчи «Барселоны» с Месси. Он часто разговаривал с судьями?

– Вообще ни одного слова не сказал. Даже тембр голоса Лео не помню, потому что я особо от него и не слышал ничего. Месси запомнился своей игрой: мы три раза судили на «Камп Ноу», плюс я несколько раз смотрел на ютубе видео с камер, которые направлены только на него. Как он располагается, двигается.

Человек же не всегда в игровой фазе – он где-то может стянуть на себя соперников, ходить в центре поля, а потом взорваться, открыться и забить. Это удалось посмотреть вживую пару раз. Впечатляет, конечно.

– А Суарес? Он же постоянно недоволен арбитрами.

– При нас «Барселона» выиграла три матча, а одну, по-моему, даже крупно. И Суарес забил. Когда они побеждают, им судьи не нужны. Вот будут проигрывать или играть 0:0 в напряженном матче, это уже другое поведение. Мы просто с этим не столкнулись.

Люди в расслабленном состоянии забили пятерку или сколько там, и все. Они получают удовольствие, забивают голы. Даже если ты свистнул и ошибся, им все равно.