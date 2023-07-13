Вопрос лишения Минспорта полномочий при установлении антидопинговых правил будет обсуждаться в правительстве России

Сегодня состоится заседание правительства Российской Федерации, на котором будет обсуждаться вопрос о лишении Министерства спорта полномочий при установлении общероссийских антидопинговых правил.

По сообщению правительства, на заседании планируется рассмотреть вопрос о признании утратившим силу положения о министерстве спорта Российской Федерации, включая подпункт 4.2.9.

В апреле текущего года президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) полномочия по утверждению и реализации общероссийских антидопинговых правил. Ранее эти полномочия принадлежали Министерству спорта России.