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    • Канчельскис стал генеральным директором казахстанского клуба

    Канчельскис стал генеральным директором казахстанского клуба

    Андрей Канчельскис получил руководящую должность в «Тоболе».

    Назначение экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» на пост генерального директора подтвердил пресс-атташе казахстанского клуба Каскырбай Койшиманов.

    «Попросили меня помочь. Буду до конца сезона стараться. Параллельно, если будет предложение о тренерской работе, есть договоренность, что можно будет решить вопрос.

    Ведем, естественно, переговоры о тренерстве. Послезавтра играем с клубом «Хонка». Будем работать, помогать «Тоболу» двигаться дальше», – сказал Канчельскис.

    • «Тобол» идет на 6-м месте в таблице чемпионата Казахстана.
    • Предыдущим местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Odnazhdy 35 минут назад

      Канееш...Ему тренером надо.

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