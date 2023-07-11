Канчельскис стал генеральным директором казахстанского клуба

Андрей Канчельскис получил руководящую должность в «Тоболе».

Назначение экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» на пост генерального директора подтвердил пресс-атташе казахстанского клуба Каскырбай Койшиманов.

«Попросили меня помочь. Буду до конца сезона стараться. Параллельно, если будет предложение о тренерской работе, есть договоренность, что можно будет решить вопрос.

Ведем, естественно, переговоры о тренерстве. Послезавтра играем с клубом «Хонка». Будем работать, помогать «Тоболу» двигаться дальше», – сказал Канчельскис.