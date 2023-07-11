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Канчельскис стал генеральным директором казахстанского клуба

11 июля 2023, 17:41

Андрей Канчельскис получил руководящую должность в «Тоболе».

Назначение экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» на пост генерального директора подтвердил пресс-атташе казахстанского клуба Каскырбай Койшиманов.

«Попросили меня помочь. Буду до конца сезона стараться. Параллельно, если будет предложение о тренерской работе, есть договоренность, что можно будет решить вопрос.

Ведем, естественно, переговоры о тренерстве. Послезавтра играем с клубом «Хонка». Будем работать, помогать «Тоболу» двигаться дальше», – сказал Канчельскис.

  • «Тобол» идет на 6-м месте в таблице чемпионата Казахстана.
  • Предыдущим местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Канчельскис Андрей
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