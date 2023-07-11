«Реал» будет платить Мбаппе в 2,3 раза меньше, чем «ПСЖ»

Стали известны финансовые детали контракта Килиана Мбаппе с «Реалом».

Мадридский клуб согласовал с игроком условия соглашения, несмотря на то, что тот может остаться в «ПСЖ» до лета 2024 года.

По его условиям, француз будет зарабатывать в «Реале» 25 миллионов евро в год после уплаты налогов. С учетом бонусов эта сумма может возрасти до 30-35 миллионов.

Контракт нападающего будет рассчитан на шесть лет, сумма отступных – 1 миллиард евро.

В «ПСЖ» Мбаппе зарабатывает в 2,3 раза больше – 57 миллионов евро за сезон чистыми без учета бонусов.