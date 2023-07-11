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    «Реал» будет платить Мбаппе в 2,3 раза меньше, чем «ПСЖ»

    Стали известны финансовые детали контракта Килиана Мбаппе с «Реалом».

    Мадридский клуб согласовал с игроком условия соглашения, несмотря на то, что тот может остаться в «ПСЖ» до лета 2024 года.

    По его условиям, француз будет зарабатывать в «Реале» 25 миллионов евро в год после уплаты налогов. С учетом бонусов эта сумма может возрасти до 30-35 миллионов.

    Контракт нападающего будет рассчитан на шесть лет, сумма отступных – 1 миллиард евро.

    В «ПСЖ» Мбаппе зарабатывает в 2,3 раза больше – 57 миллионов евро за сезон чистыми без учета бонусов.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2484

      Maxi_7 1 час назад

      Денег он уже заработал на 10 жизней вперёд. Теперь можно и в футбол за нормальную команду поиграть.

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      Рейтинг: +15430

      Алексей З 1 час назад

      Вот это и есть разница брендов Реал и псж

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