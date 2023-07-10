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    • «Барселона» отказалась от возвращения Неймара по двум причинам

    «Барселона» отказалась от возвращения Неймара по двум причинам

    После сорвавшегося перехода Лионеля Месси «Барселона» обсуждала возможность возвращения Неймара.

    Диалог инициировали представители 31-летнего футболиста, который выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.

    В итоге «Барса» отказалась от трансфера бразильца по двум причинам: финансовая нецелесообразность и потенциальные проблемы в раздевалке.

    • Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
    • «ПСЖ» выкупил его у «Барсы» в 2017-м за рекордные 222 миллиона евро.
    • Этим летом парижане готовы продать форварда: им интересуются клубы из Англии и Саудовской Аравии.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4352

      Ziklop 11 минут назад

      зачем капризная шлюха Барселоне!

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