«Барселона» отказалась от возвращения Неймара по двум причинам

После сорвавшегося перехода Лионеля Месси «Барселона» обсуждала возможность возвращения Неймара.
Диалог инициировали представители 31-летнего футболиста, который выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.
В итоге «Барса» отказалась от трансфера бразильца по двум причинам: финансовая нецелесообразность и потенциальные проблемы в раздевалке.
- Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
- «ПСЖ» выкупил его у «Барсы» в 2017-м за рекордные 222 миллиона евро.
- Этим летом парижане готовы продать форварда: им интересуются клубы из Англии и Саудовской Аравии.
Источник: Mundo Deportivo