«Барселона» отказалась от возвращения Неймара по двум причинам

После сорвавшегося перехода Лионеля Месси «Барселона» обсуждала возможность возвращения Неймара.

Диалог инициировали представители 31-летнего футболиста, который выступал за каталонский клуб с 2013 по 2017 год.

В итоге «Барса» отказалась от трансфера бразильца по двум причинам: финансовая нецелесообразность и потенциальные проблемы в раздевалке.