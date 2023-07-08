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    • The Sun назвала самую сексуальную фигуристку мира – она из России

    The Sun назвала самую сексуальную фигуристку мира – она из России

    Британское издание The Sun решило выделить самую сексуальную фигуристку мира. По мнению газеты, это россиянка Алина Загитова.

    По сведениям AllFamousBirthday, состояние 21-летней девушки – 5 миллионов долларов. Загитова сотрудничает с Puma и «Татнефтью».

    • Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
    • Сейчас она не участвует в соревнованиях.
    • Загитова пробовала себя в качестве ведущей Первого канала.

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    Источник: The Sun

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    08.07.2023 22:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      Odnazhdy 1 час назад

      По сведениям AllFamousBirthday, состояние 21-летней девушки – 5 миллионов долларов. Загитова сотрудничает с Puma и «Татнефтью».------------
      Она теперь не фигуристка.С такими деньгами нах... ей надо по катку прыгать.

      1
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      Рейтинг: +14606

      R_a_i_n > Odnazhdy 1 час назад

      Мастурбируешь жи?? У вас только Сердючка жи...

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      Рейтинг: +17

      Odnazhdy > R_a_i_n 1 час назад

      Непонтно кто ты такой ? Если чо --пшел нах.

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      Рейтинг: +14606

      R_a_i_n > Odnazhdy 1 час назад

      Если чо --пшел нах - это твой муж??

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