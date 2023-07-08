The Sun назвала самую сексуальную фигуристку мира – она из России

Британское издание The Sun решило выделить самую сексуальную фигуристку мира. По мнению газеты, это россиянка Алина Загитова.
По сведениям AllFamousBirthday, состояние 21-летней девушки – 5 миллионов долларов. Загитова сотрудничает с Puma и «Татнефтью».
- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
- Сейчас она не участвует в соревнованиях.
- Загитова пробовала себя в качестве ведущей Первого канала.
Фото: социальные сети Алины Загитовой
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Источник: The Sun