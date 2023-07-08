The Sun назвала самую сексуальную фигуристку мира – она из России

По сведениям AllFamousBirthday, состояние 21-летней девушки – 5 миллионов долларов. Загитова сотрудничает с Puma и «Татнефтью».------------
Она теперь не фигуристка.С такими деньгами нах... ей надо по катку прыгать.
Британское издание The Sun решило выделить самую сексуальную фигуристку мира. По мнению газеты, это россиянка Алина Загитова.
По сведениям AllFamousBirthday, состояние 21-летней девушки – 5 миллионов долларов. Загитова сотрудничает с Puma и «Татнефтью».
- Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года.
- Сейчас она не участвует в соревнованиях.
- Загитова пробовала себя в качестве ведущей Первого канала.
Фото: социальные сети Алины Загитовой
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