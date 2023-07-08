Бывшая участница сборной России по синхронному плаванию Алла Шишкина выложила фото после массажа. На женщине нет одежды.
«Массаж я сегодня не пропустила», – заметила 33-летняя Шишкина.
Спортсменка и ранее радовала подписчиков яркими кадрами.
- Шишкина брала золото на 3 Олимпиадах подряд.
- На прошлой неделе она сообщила о разводе.
- У Шишкиной есть канал на ютубе, где она делает интервью.
Фото: социальные сети Аллы Шишкиной
Синхронистка Субботина похвасталась большой грудью на фото из Египта
Фигуристка Трусова выложила соблазнительные фото
Алина Загитова снялась в эротической фотосессии
Загитова похвасталась сексуальной фигурой, выложив фото с яхты в Дубае
Топ-10 самых красивых спортсменок России
Источник: «Бомбардир»