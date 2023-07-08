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    • 33-летняя синхронистка Шишкина выложила полностью обнаженное фото

    33-летняя синхронистка Шишкина выложила полностью обнаженное фото

    Бывшая участница сборной России по синхронному плаванию Алла Шишкина выложила фото после массажа. На женщине нет одежды.

    «Массаж я сегодня не пропустила», – заметила 33-летняя Шишкина.

    Спортсменка и ранее радовала подписчиков яркими кадрами.

    • Шишкина брала золото на 3 Олимпиадах подряд.
    • На прошлой неделе она сообщила о разводе.
    • У Шишкиной есть канал на ютубе, где она делает интервью.

    Фото: социальные сети Аллы Шишкиной

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2412

      jek718875 22 минуты назад

      Кто на неё позарится?

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