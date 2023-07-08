Бывшая участница сборной России по синхронному плаванию Алла Шишкина выложила фото после массажа. На женщине нет одежды.

«Массаж я сегодня не пропустила», – заметила 33-летняя Шишкина.

Спортсменка и ранее радовала подписчиков яркими кадрами.

Шишкина брала золото на 3 Олимпиадах подряд.

На прошлой неделе она сообщила о разводе.

У Шишкиной есть канал на ютубе, где она делает интервью.

Фото: социальные сети Аллы Шишкиной

Синхронистка Субботина похвасталась большой грудью на фото из Египта

Фигуристка Трусова выложила соблазнительные фото

Алина Загитова снялась в эротической фотосессии

Загитова похвасталась сексуальной фигурой, выложив фото с яхты в Дубае

Топ-10 самых красивых спортсменок России