Стало известно, за какой клуб АПЛ хочет поиграть Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе допускает, что однажды будет выступать в Англии.

Если трансфер француза в клуб АПЛ произойдет, то он предпочел бы оказаться в «Арсенале».

Форварду нравится развитие лондонской команды при Микеле Артете.

Кроме того, ему было бы интересно помочь «Арсеналу» выиграть Премьер-лигу впервые с 2004 года.

При этом The Independent уточняет, что ни «Арсенал», ни «Ливерпуль» не претендуют на Мбаппе – его переход не вписывается в бюджетные возможности обоих клубов.