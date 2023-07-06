Юрист прокомментировал слова Сотниковой о положительной допинг-пробе: «Наказания никакого быть не может»

Аделина Сотникова сказала: «Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо».

Юрист прокомментировал ее слова так:

«Есть два сценария, по которому положительная допинг‑проба не считается нарушением антидопинговых правил. Первый – если у спортсмена есть разрешение на терапевтическое использование (ТИ). Сообщается положительный результат и потом проверяется концентрация запрещенной субстанции – выдали ТИ спортсмену на две таблетки в день, а там концентрация на все десять. Тогда, несмотря на наличие ТИ, это будет нарушение антидопинговых правил.

Второй случай, со вскрытием пробы «Б», о котором говорила Сотникова. Это очень редкий случай, когда ее вскрывают и она не подтверждает пробу «А». Но эти случаи бывают, особенно с рядом субстанций эндогенного и экзогенного происхождения, лаборатория не всегда может четко это различить.

Наказания Сотниковой никакого быть не может, вернуться к этой теме сейчас никто не может. Дело абсолютно закрыто».