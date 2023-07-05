Переговоры «ПСЖ» и нападающего Килиана Мбаппе об активации опция продления контракта зашли в тупик.
По информации Onze Mondial, французский форвард хочет уйти из «ПСЖ» бесплатно в 2024 году. Он не намерен активировать опцию продления контракта до 2025 года.
Бесплатный уход Мбаппе станет «финансовой катастрофой» для «ПСЖ», который рассчитывал продать игрока.
У «ПСЖ» осталось только два варианта действий по Мбаппе: либо продление контракта, либо продажа игрока этим летом.
- Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23 – это новый рекорд для французских футболистов.
- Килиан в Париже с 2017 года.
- Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал».
Источник: Onze Mondial