Вячеслав Быков: «Миссия России – развивать хоккей в странах БРИКС, ведь мы справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на выручку»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков положительно оценил стремление России развивать хоккей в БРИКС.

Федерация хоккея России собирается строить ледовые площадки в Индии.

«Я считаю, что прерогатива наших руководителей хоккея сейчас – найти любые возможности для того, чтобы дать нашим ребятам сравнивать себя с другими нациями, чтобы шло развитие.

Всегда можно чему-то научиться. Мы тоже очень справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на помощь.

Это наша миссия – помогать развивать хоккей в странах БРИКС, чтобы они подтягивались к нашему уровню и потом, может быть, могли составить конкуренцию другим нациям. Это дает возможность и нашим ребятам сопоставлять себя.

Важно учиться и передавать опыт, грандиозный опыт, которым было бы жалко не поделиться с друзьями», – сказал Быков.