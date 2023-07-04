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    • Вячеслав Быков: «Миссия России – развивать хоккей в странах БРИКС, ведь мы справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на выручку»

    Вячеслав Быков: «Миссия России – развивать хоккей в странах БРИКС, ведь мы справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на выручку»

    Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков положительно оценил стремление России развивать хоккей в БРИКС.

    • Федерация хоккея России собирается строить ледовые площадки в Индии.

    «Я считаю, что прерогатива наших руководителей хоккея сейчас – найти любые возможности для того, чтобы дать нашим ребятам сравнивать себя с другими нациями, чтобы шло развитие.

    Всегда можно чему-то научиться. Мы тоже очень справедливая и добродушная нация, которая всегда идет на помощь.

    Это наша миссия – помогать развивать хоккей в странах БРИКС, чтобы они подтягивались к нашему уровню и потом, может быть, могли составить конкуренцию другим нациям. Это дает возможность и нашим ребятам сопоставлять себя.

    Важно учиться и передавать опыт, грандиозный опыт, которым было бы жалко не поделиться с друзьями», – сказал Быков.

    Источник: «Р-Спорт»

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    04.07.2023 22:45
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