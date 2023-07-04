Фетисов – о высказываниях Гашека: «Он играл за хорошие деньги в России. Какая-то хрень получается. Пусть вернет заработанное, тогда будет по-честному»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил антироссийские высказывания бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии и «Спартака» высказался о переходе чешского защитника Давида Скленички в клуб КХЛ «Барыс», раскритиковав законодателей Чехии за то, что они не запретили чешским игрокам выступать в России.

Кроме того, Гашек намерен выступить в Европарламенте с предложением «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире».

Гашек был в «Спартаке» в 2010-2011 годах.

«Я уже ничему не удивляюсь. Ну, вообще Доминик играл же у нас, по-моему, за хорошие деньги играл.

Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается.

Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному», – сказал Фетисов.