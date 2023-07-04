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    • Фетисов – о высказываниях Гашека: «Он играл за хорошие деньги в России. Какая-то хрень получается. Пусть вернет заработанное, тогда будет по-честному»

    Фетисов – о высказываниях Гашека: «Он играл за хорошие деньги в России. Какая-то хрень получается. Пусть вернет заработанное, тогда будет по-честному»

    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил антироссийские высказывания бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека.

    • Ранее бывший вратарь сборной Чехии и «Спартака» высказался о переходе чешского защитника Давида Скленички в клуб КХЛ «Барыс», раскритиковав законодателей Чехии за то, что они не запретили чешским игрокам выступать в России.
    • Кроме того, Гашек намерен выступить в Европарламенте с предложением «исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований в демократическом мире».
    • Гашек был в «Спартаке» в 2010-2011 годах.

    «Я уже ничему не удивляюсь. Ну, вообще Доминик играл же у нас, по-моему, за хорошие деньги играл.

    Почему он лишает других этой возможности играть и зарабатывать? Какая-то хрень получается.

    Пусть вернет деньги тогда, которые заработал здесь, тогда все будет по-честному», – сказал Фетисов.

    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    04.07.2023 22:41
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