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    • Фанаты разглядели книгу, которая лежит у Мудрика на столе. Удивительный выбор

    Фанаты разглядели книгу, которая лежит у Мудрика на столе. Удивительный выбор

    Блогер и журналист Клив Мартин увидел, какая книга лежит на его столе.

    И выбору футболиста сразу же удивились все – Мудрик читал книгу Наоми Кляйн под названием «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф».

    Книжка вышла в 2015 году, вот ее описание с сайта Лабиринт.

    «Доктрина шока» – новая книга Наоми Кляйн, жестокая правда о современном мировом порядке, история о том, как американская «свободная рыночная экономика» покоряет мир. Каждая катастрофа глобального масштаба завершается сегодня новым триумфом частного капитала. Эти события – примеры новой стратегии завоевания мира, которую Наоми Кляйн называет «доктриной шока»: использование замешательства народов и государств, возникающие в результате массовых общественных потрясений для проведения экономических реформ, известных как «шоковая терапия». «Доктрина шока» разрушает миф о том, что глобальная рыночная экономика торжествует по всему миру и принимается странами на основе свободного волеизъявления их народов. Автор показывает глубокую связь между «корпоративной» модернизацией современного общества и секретными экспериментами ЦРУ по управлению человеческим поведением».

    На Лабиринте у книги стоит оценка 9.26 из 10.

    Источник: Sports.ru

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    04.07.2023 15:35
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