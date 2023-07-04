Фанаты разглядели книгу, которая лежит у Мудрика на столе. Удивительный выбор

Блогер и журналист Клив Мартин увидел, какая книга лежит на его столе.

И выбору футболиста сразу же удивились все – Мудрик читал книгу Наоми Кляйн под названием «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф».

Книжка вышла в 2015 году, вот ее описание с сайта Лабиринт.

«Доктрина шока» – новая книга Наоми Кляйн, жестокая правда о современном мировом порядке, история о том, как американская «свободная рыночная экономика» покоряет мир. Каждая катастрофа глобального масштаба завершается сегодня новым триумфом частного капитала. Эти события – примеры новой стратегии завоевания мира, которую Наоми Кляйн называет «доктриной шока»: использование замешательства народов и государств, возникающие в результате массовых общественных потрясений для проведения экономических реформ, известных как «шоковая терапия». «Доктрина шока» разрушает миф о том, что глобальная рыночная экономика торжествует по всему миру и принимается странами на основе свободного волеизъявления их народов. Автор показывает глубокую связь между «корпоративной» модернизацией современного общества и секретными экспериментами ЦРУ по управлению человеческим поведением».

На Лабиринте у книги стоит оценка 9.26 из 10.