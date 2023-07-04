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    • Не прошла мимо: фанаты заметили комментарий жены Месси под песней Шакиры о Пике. Вероятно, это продолжение конфликта Лионеля и Жерара

    Не прошла мимо: фанаты заметили комментарий жены Месси под песней Шакиры о Пике. Вероятно, это продолжение конфликта Лионеля и Жерара

    Слышали новый трек Шакиры, в котором она уничтожила Жерара Пике?

    В песне есть строчки: «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять», «Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio», «Много качаешься, но мало работаешь мозгом». Видео стало хитом на ютубе и набрало за сутки 63 миллиона просмотров.

    На видео внезапно отреагировала жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо. Она оставила 5 одинаковых эмодзи:

    Вероятно, Антонелла не только оценила качество трека, но и не упустила случай поддержать Лео в конфликте с Пике.

    О том, что бывшие игроки «Барселоны» враждуют, много писали в медиа. Один из последних примеров – Месси был едва ли не единственным экс-игроком «Барсы», кто не отреагировал на завершение карьеры Пике.

    Как сообщалось в январе 2022 года, Месси разочаровало решение Пике не снижать зарплату. Такой шаг со стороны Жерара был необходим, чтобы Лео остался в «Барсе». Тогда у них испортились отношения.

    Также появлялась информация о том, что Пике советовал президенту «Барселоны» Жоану Лапорте не продлевать контракт с Месси, указывая на то, что это станет решением проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

    Точно неизвестно, общаются ли Шакира и Антонелла Рокуццо, но по-крайней мере у них есть общее фото из 2019 года.

    Источник: «Бомбардир»

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