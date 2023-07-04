Не прошла мимо: фанаты заметили комментарий жены Месси под песней Шакиры о Пике. Вероятно, это продолжение конфликта Лионеля и Жерара

Слышали новый трек Шакиры, в котором она уничтожила Жерара Пике?

В песне есть строчки: «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять», «Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio», «Много качаешься, но мало работаешь мозгом». Видео стало хитом на ютубе и набрало за сутки 63 миллиона просмотров.

На видео внезапно отреагировала жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо. Она оставила 5 одинаковых эмодзи:

Вероятно, Антонелла не только оценила качество трека, но и не упустила случай поддержать Лео в конфликте с Пике.

О том, что бывшие игроки «Барселоны» враждуют, много писали в медиа. Один из последних примеров – Месси был едва ли не единственным экс-игроком «Барсы», кто не отреагировал на завершение карьеры Пике.

Как сообщалось в январе 2022 года, Месси разочаровало решение Пике не снижать зарплату. Такой шаг со стороны Жерара был необходим, чтобы Лео остался в «Барсе». Тогда у них испортились отношения.

Также появлялась информация о том, что Пике советовал президенту «Барселоны» Жоану Лапорте не продлевать контракт с Месси, указывая на то, что это станет решением проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

Точно неизвестно, общаются ли Шакира и Антонелла Рокуццо, но по-крайней мере у них есть общее фото из 2019 года.