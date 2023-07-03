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    • Ого! У Роналду очень любопытный тесть: оказывается, отец Джорджины Родригес был вором в законе и сидел за контрабанду наркотиков

    Ого! У Роналду очень любопытный тесть: оказывается, отец Джорджины Родригес был вором в законе и сидел за контрабанду наркотиков

    Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду с 2017 года встречается с Джорджиной Родригес. Они познакомились, когда девушка работала в бутике Gucci. После диалога там португалец пригласил Джорджину на свидание. Потом у них родились две дочери.

    У покойного отца Родригес Хорхе интересная биография. Он провел десять лет в испанской тюрьме за торговлю кокаином и марихуаной.

    Сначала в 2003 году Хорхе был приговорен к 11 годам тюрьмы за подготовку неудавшейся операции по контрабанде кокаина на сумму более 100 000 фунтов стерлингов из Испании во Францию.

    Родригеса выпустили по амнистии, но в 2008 году он был отправлен обратно в тюрьму за контрабанду марихуаны на сумму 1 миллион фунтов из Марокко в Испанию. Он действовал в составе преступной группы.

    Хорхе освободили в 2013, в 2019 он умер в 70 лет из-за осложнений после инсульта.

    Джорджина на тему отца не распространяется.

    Источник: Sports.ru

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    03.07.2023 23:41
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