Ого! У Роналду очень любопытный тесть: оказывается, отец Джорджины Родригес был вором в законе и сидел за контрабанду наркотиков

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду с 2017 года встречается с Джорджиной Родригес. Они познакомились, когда девушка работала в бутике Gucci. После диалога там португалец пригласил Джорджину на свидание. Потом у них родились две дочери.

У покойного отца Родригес Хорхе интересная биография. Он провел десять лет в испанской тюрьме за торговлю кокаином и марихуаной.

Сначала в 2003 году Хорхе был приговорен к 11 годам тюрьмы за подготовку неудавшейся операции по контрабанде кокаина на сумму более 100 000 фунтов стерлингов из Испании во Францию.

Родригеса выпустили по амнистии, но в 2008 году он был отправлен обратно в тюрьму за контрабанду марихуаны на сумму 1 миллион фунтов из Марокко в Испанию. Он действовал в составе преступной группы.

Хорхе освободили в 2013, в 2019 он умер в 70 лет из-за осложнений после инсульта.

Джорджина на тему отца не распространяется.