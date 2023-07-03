«Рома» нарушила правила финансового фэйр-плей.
Клуб не смог достичь до 30 июня прироста капитала в размере более 28 миллионов евро.
Римляне продали шесть футболистов, заработав суммарно около 26 миллионов.
В результате УЕФА оштрафовал «Рому» на 5 миллионов евро.
Итальянцам грозили более серьезные санкции – отстранение от еврокубков и штраф до 50 миллионов.
Для прироста капитала «Роме» пришлось продать:
- Бенжамина Тахировича
- Джастина Клюйверта
- Кристиана Вольпато
- Филиппо Миссори
- Рубена Провиденсе
- Карлеса Переса
Источник: Calciomercato