«Рома» нарушила правила финансового фэйр-плей.

Клуб не смог достичь до 30 июня прироста капитала в размере более 28 миллионов евро.

Римляне продали шесть футболистов, заработав суммарно около 26 миллионов.

В результате УЕФА оштрафовал «Рому» на 5 миллионов евро.

Итальянцам грозили более серьезные санкции – отстранение от еврокубков и штраф до 50 миллионов.

Для прироста капитала «Роме» пришлось продать: