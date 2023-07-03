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    УЕФА оштрафовал «Рому» на 5 миллионов

    «Рома» нарушила правила финансового фэйр-плей.

    Клуб не смог достичь до 30 июня прироста капитала в размере более 28 миллионов евро.

    Римляне продали шесть футболистов, заработав суммарно около 26 миллионов.

    В результате УЕФА оштрафовал «Рому» на 5 миллионов евро.

    Итальянцам грозили более серьезные санкции – отстранение от еврокубков и штраф до 50 миллионов.

    Для прироста капитала «Роме» пришлось продать:

    • Бенжамина Тахировича
    • Джастина Клюйверта
    • Кристиана Вольпато
    • Филиппо Миссори
    • Рубена Провиденсе
    • Карлеса Переса

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14472

      R_a_i_n 10 часов назад

      Самое поскудное правило УЕФА

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