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    Круговой сравнил Кубок PARI Премьер с Лигой Европы

    Защитник «Зенита» Данил Круговой дал оценку предсезонному турниру Кубок PARI Премьер.

    «Отличный международный турнир. Спасибо руководству, что привезли таких достойных соперников. Лига Европы в нынешних реалиях. Групповой этап», – сказал игрок.

    • В 1-м туре «Зенит» победил на «Газпром Арене» «Нефтчи» (3:1).
    • Впереди матчи с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче».
    • 15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2023 14:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +635

      eugen-han 12 часов назад

      Так оно и есть, но только не групповой этап, а квалификационный этап в самой начальной её стадии. Время проведения и подбор команд соответствует подобному турниру.

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