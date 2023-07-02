Круговой сравнил Кубок PARI Премьер с Лигой Европы

Так оно и есть, но только не групповой этап, а квалификационный этап в самой начальной её стадии. Время проведения и подбор команд соответствует подобному турниру.
Защитник «Зенита» Данил Круговой дал оценку предсезонному турниру Кубок PARI Премьер.
«Отличный международный турнир. Спасибо руководству, что привезли таких достойных соперников. Лига Европы в нынешних реалиях. Групповой этап», – сказал игрок.
- В 1-м туре «Зенит» победил на «Газпром Арене» «Нефтчи» (3:1).
- Впереди матчи с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче».
- 15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России.