Круговой сравнил Кубок PARI Премьер с Лигой Европы

Защитник «Зенита» Данил Круговой дал оценку предсезонному турниру Кубок PARI Премьер.

«Отличный международный турнир. Спасибо руководству, что привезли таких достойных соперников. Лига Европы в нынешних реалиях. Групповой этап», – сказал игрок.