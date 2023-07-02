Португальский журналист: «Роналду превратился в полезного идиота диктатуры»

Энрике Рапозо, португальский журналист, раскритиковал соотечественника Криштиану Роналду за переезд в Саудовскую Аравию.

«Криштиану стал полезным идиотом диктатуры, одной из худших в мире, и открыл двери для других игроков, чтобы они стали такими же полезными идиотами диктатуры, пытающейся стать законной.

Немного грустно наблюдать, как футболисты-звезды, примеры для подражания, превращаются в полезных идиотов», – сказал Рапозо.