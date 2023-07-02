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    • Португальский журналист: «Роналду превратился в полезного идиота диктатуры»

    Португальский журналист: «Роналду превратился в полезного идиота диктатуры»

    Энрике Рапозо, португальский журналист, раскритиковал соотечественника Криштиану Роналду за переезд в Саудовскую Аравию.

    «Криштиану стал полезным идиотом диктатуры, одной из худших в мире, и открыл двери для других игроков, чтобы они стали такими же полезными идиотами диктатуры, пытающейся стать законной.

    Немного грустно наблюдать, как футболисты-звезды, примеры для подражания, превращаются в полезных идиотов», – сказал Рапозо.

    • Роналду в «Аль-Насре» полгода.
    • Там он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.
    • У Роналду 5 «Золотых мячей».

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    Источник: A Bola

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    02.07.2023 08:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20765

      Cleaner 16 часов назад

      Ну и ДЕБИЛ же этот "португальский журналист"...

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      Рейтинг: +592

      cska1948 17 часов назад

      Разве США не является диктатором для всей Западной Европы? Разве страны ЕС не пляшут под американскую дудку? А за что, как не диктатуру США ведут войну с Россией? Однако критиковать футбольных звёзд за то, что они играют в МЛС у этого журналиста язык не повернётся. Ведь критиковать хозяина себе дороже.

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