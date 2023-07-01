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    • Соседи Роналду устали от строительства его особняка: «Эту пирамиду фараона Криштиану строят уже три года»

    Соседи Роналду устали от строительства его особняка: «Эту пирамиду фараона Криштиану строят уже три года»

    В португальском Кинта-да-Маринья, пригороде Кашкайша, продолжается строительство особняка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. От работ устали соседи.

    • Дом должны были достроить к июлю, но срок сдачи перенесли.
    • Стоимость возведения особняка – 25 миллионов евро.
    • Роналду – самый высокооплачиваемый футболист в истории.

    «Строить еще минимум год. Мы сыты по горло. Работы идут уже три года. Дом настолько большой, что похож на больницу. Улицу перекрывают, в моем саду полно пыли. Все из-за пирамиды Криштиану», – сказал один из соседей Роналду.

    Жителям также не нравится, что из окон дома Криштиану будут видны окрестные участки – невозможно уединиться.

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    Источник: Look

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    01.07.2023 21:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2097

      DMитрий 3 часа назад

      За невозможность уединиться из-за соседства у вас ценник на недвижку взлетит в 10-и раз.

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