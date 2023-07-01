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  • Соседи Роналду устали от строительства его особняка: «Эту пирамиду фараона Криштиану строят уже три года»

Соседи Роналду устали от строительства его особняка: «Эту пирамиду фараона Криштиану строят уже три года»

1 июля 2023, 21:28

В португальском Кинта-да-Маринья, пригороде Кашкайша, продолжается строительство особняка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. От работ устали соседи.

  • Дом должны были достроить к июлю, но срок сдачи перенесли.
  • Стоимость возведения особняка – 25 миллионов евро.
  • Роналду – самый высокооплачиваемый футболист в истории.

«Строить еще минимум год. Мы сыты по горло. Работы идут уже три года. Дом настолько большой, что похож на больницу. Улицу перекрывают, в моем саду полно пыли. Все из-за пирамиды Криштиану», – сказал один из соседей Роналду.

Жителям также не нравится, что из окон дома Криштиану будут видны окрестные участки – невозможно уединиться.

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Источник: Look
Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
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