Соседи Роналду устали от строительства его особняка: «Эту пирамиду фараона Криштиану строят уже три года»

В португальском Кинта-да-Маринья, пригороде Кашкайша, продолжается строительство особняка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. От работ устали соседи.

Дом должны были достроить к июлю, но срок сдачи перенесли.

Стоимость возведения особняка – 25 миллионов евро.

Роналду – самый высокооплачиваемый футболист в истории.

«Строить еще минимум год. Мы сыты по горло. Работы идут уже три года. Дом настолько большой, что похож на больницу. Улицу перекрывают, в моем саду полно пыли. Все из-за пирамиды Криштиану», – сказал один из соседей Роналду.

Жителям также не нравится, что из окон дома Криштиану будут видны окрестные участки – невозможно уединиться.