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    • Итальянская модель рассказала о свидании с Роналду на острове Ибица: «Он знает, как ухаживать за женщиной»

    Итальянская модель рассказала о свидании с Роналду на острове Ибица: «Он знает, как ухаживать за женщиной»

    Итальянская модель Кристина Буччино утверждает, что была на свидании с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Она отметила умение португальца ухаживать за женщинами.

    «Я приехала в одно место на Ибице, а Криштиану Роналду уже был там. Мы заметили друг друга, наши глаза встретились, а потом он пригласил меня на ужин, как джентльмен. Он отличный парень.

    Я не могу не признать, что Криштиану Роналду крут. Сначала вы видите только внешнюю оболочку, но потом вы узнаете человека ближе: Криштиану оказался щедрым парнем и настоящим джентльменом, который знает, как ухаживать за женщиной», – сказала Буччино.

    • У Криштиану 5 детей.
    • Сейчас он встречается с Джорджиной Родригес.
    • Ранее у Криштиану были отношения с россиянкой Ириной Шейк.

    Источник: Sports.ru

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    01.07.2023 13:21
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