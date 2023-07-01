Итальянская модель рассказала о свидании с Роналду на острове Ибица: «Он знает, как ухаживать за женщиной»

Итальянская модель Кристина Буччино утверждает, что была на свидании с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Она отметила умение португальца ухаживать за женщинами.

«Я приехала в одно место на Ибице, а Криштиану Роналду уже был там. Мы заметили друг друга, наши глаза встретились, а потом он пригласил меня на ужин, как джентльмен. Он отличный парень.

Я не могу не признать, что Криштиану Роналду крут. Сначала вы видите только внешнюю оболочку, но потом вы узнаете человека ближе: Криштиану оказался щедрым парнем и настоящим джентльменом, который знает, как ухаживать за женщиной», – сказала Буччино.