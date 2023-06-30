На женском ЧМ-2023 не разрешили носить радужные повязки

ФИФА запретила использование футболистками радужных повязок во время женского чемпионата мира.

Ограничения коснутся в том числе повязки OneLove, вокруг которой было много споров на мужском ЧМ-2022.

Вместо символики в поддержку ЛГБТ капитанам сборных предложены восемь альтернативных вариантов:

«Единство во имя инклюзивности»

«Единство во имя коренных народов»

«Единство во имя гендерного равенства»

«Единство во имя мира»

«Единство во имя образования для всех»

«Единство во имя отсутствия голода»

«Единство во имя прекращение насилия в отношении женщин»

«Футбол – это радость, мир, любовь, надежда и страсть»

Повязки с такими надписями ФИФА разрешила использовать как в конкретный игровой день, так и на протяжении всего турнира.