На женском ЧМ-2023 не разрешили носить радужные повязки

ФИФА запретила использование футболистками радужных повязок во время женского чемпионата мира.
Ограничения коснутся в том числе повязки OneLove, вокруг которой было много споров на мужском ЧМ-2022.
Вместо символики в поддержку ЛГБТ капитанам сборных предложены восемь альтернативных вариантов:
- «Единство во имя инклюзивности»
- «Единство во имя коренных народов»
- «Единство во имя гендерного равенства»
- «Единство во имя мира»
- «Единство во имя образования для всех»
- «Единство во имя отсутствия голода»
- «Единство во имя прекращение насилия в отношении женщин»
- «Футбол – это радость, мир, любовь, надежда и страсть»
Повязки с такими надписями ФИФА разрешила использовать как в конкретный игровой день, так и на протяжении всего турнира.
Источник: The Guardian