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    На женском ЧМ-2023 не разрешили носить радужные повязки

    ФИФА запретила использование футболистками радужных повязок во время женского чемпионата мира.

    Ограничения коснутся в том числе повязки OneLove, вокруг которой было много споров на мужском ЧМ-2022.

    Вместо символики в поддержку ЛГБТ капитанам сборных предложены восемь альтернативных вариантов:

    • «Единство во имя инклюзивности»
    • «Единство во имя коренных народов»
    • «Единство во имя гендерного равенства»
    • «Единство во имя мира»
    • «Единство во имя образования для всех»
    • «Единство во имя отсутствия голода»
    • «Единство во имя прекращение насилия в отношении женщин»
    • «Футбол – это радость, мир, любовь, надежда и страсть»

    Повязки с такими надписями ФИФА разрешила использовать как в конкретный игровой день, так и на протяжении всего турнира.

    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7118

      sochi-2013 39 минут назад

      Остались ещё адекватные люди ,и это радует !

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